Milan, l'affondo di Ivan Gazidis: ecco perché la Juventus fa male al calcio italiano

Lorenzo Pastuglia 15 febbraio 2022 a

a

a

"Veniamo da quasi 10 anni in cui il calcio italiano è stato dominato dalla Juventus grazie anche al suo impianto di proprietà. Qualcosa che non favorisce la crescita globale del campionato”. Parola di Ivan Gazidis, a.d. del Milan, che ha rilasciato un’intervista alla prestigiosa Forbes, parlando dei piani di crescita del club ma anche dello stato di salute della nostra Serie A: “Il calcio è una componente fondamentale dell'industria italiana — ha detto il sudafricano, ex manager dell’Arsenal —. Uno degli aspetti più tristi è che la Serie A è andata incontro a un lento e inesorabile declino rispetto alle altre principali leghe europee”. Il tutto mentre il suo Milan è tornato al primo posto in classifica la scorsa domenica, ma con l’asterisco (l’Inter deve ancora recuperare la gara di Bologna, non giocata per i numerosi casi Covid nella squadra di Mihajlovic).

Proprio del percorso di crescita del club rossonero, Gazidis è molto soddisfatto: "Sono molto ottimista circa il percorso che abbiamo intrapreso e — ha aggiunto a Forbes — ho molta fiducia nel fatto che restituiremo qualcosa alla società, alla città e alle generazioni future, che potranno sentirsi orgogliose di essere milanesi". Di settimana scorsa il rinnovo di contratto di un top player come Theo Hernandez, blindato in rossonero fino al 2026: "È un grande esempio di un talento di livello mondiale che abbiamo aiutato a crescere e a raggiungere i livelli attuali — ha concluso l’amministratore delegato — Abbiamo preso la giusta direzione per arrivare agli obiettivi che ci siamo dati. Uno dei pilastri del nostro progetto è puntare su giovani calciatori che diventino elementi di livello internazionale e che alzino il livello di tutta la rosa e i nostri introiti, in modo da avere maggiori possibilità di investimento e di trattenere i nostri pezzi pregiati”.

