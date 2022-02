Sofia Goggia sotterra la madre della Brignone: "Sorvolo, come faccio in discesa..."

17 febbraio 2022 a

"Non commento, preferisco non commentare". Così Sofia Goggia rispondere alle parole di Maria Rosa Quario, madre di Federica Brignone. "Se ho sentito la Brignone? Le ho fatto i complimenti per il bronzo appena sono scesa dall'aereo. Per il resto preferisco glissare, come quando sorvolo in discesa libera che mi viene bene. Non voglio proferire parola e alimentare inutili questioni". La madre della Brignone, Maria Rosa Quario, aveva parlato di 'egocentrismo' e di 'un infortunio non grave': "La risonanza magnetica parla chiaro - dice la Goggia -. Il medico che mi ha visitato mostra ai suoi praticanti il video della caduta di Cortina come esempio di come ci si rompe un crociato: la bontà di quel volo è chiara".

La Goggia ha parlato poi dei suoi inizi: "La prima volta che ho messo gli sci in Cina piangevo. Al fisioterapista ho detto: ‘Ma davanti a che prova mi ha messo la vita…’. Quando sono partita avrei firmato per questo risultato. E’ una medaglia incredibile. Ho la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grandioso, indipendentemente dal colore della medaglia".

"Mi resta il grande affetto di tutti gli italiani dopo l’infortunio di Cortina. Vale molto più di una vittoria perché significa aver lasciato qualcosa nel cuore delle persone e non solo per il gesto sportivo, ma per la ragazza che sono. Ora ricomincerò il percorso riabilitativo e poi andrò a Crans Montana per provare a portare a casa la Coppa del Mondo di discesa", spiega la Goggia rivelando il suo prossimo obiettivo.

