Juventus, Fabio Capello contro Rabiot: "Sapete chi marcava?". Pari in Champions, perché la colpa è sua

23 febbraio 2022 a

a

a

Alla fine contro il Villareal è 1-1, e la Juve di Massimiliano Allegri può guardare con fiducia al ritorno, in programma all’Allianz Stadium di Torino il 16 marzo alle 21. Nel post-partita della sfida di martedì, però, l’ex tecnico bianconero Fabio Capello ci è andato giù duro nel proprio commento in diretta su Sky Sport, in particolare nell’azione del gol di Dani Parejo. Per Costacurta l’errore è un concorso di colpe tra De Ligt e Rabiot: “Nasce dall'errore di Rabiot — ha detto Billy — Guarda Parejo ma poi se lo perde durante l'inserimento. Però lì doveva esserci anche un difensore, io mi fido di più di un difensore che di un centrocampista. De Ligt poteva comportarsi in modo diverso".

Ancora il "pistolero" Piatek, Dusan Vlahovic già un ricordo: super-Fiorentina, Atalanta ko

Capello contro Rabiot: “Chi marcava, Morata?” - Capello, invece, la pensa diversamente, bocciando in pieno il centrocampista francese proveniente dal Psg: "Guardate la sua posizione sul gol. Ha davanti un compagno. Chi marcava, Morata? L'unico uomo in quella zona che poteva essere pericoloso era Parejo”. Poi un commento sulla sfida in generale: "La partita è cambiata quando al limite dell'area di rigore bianconera il Villarreal aveva tutto il tempo di ragionare, aveva sempre tre metri — ha detto l’opinionista di Sky, ex tecnico di Milan, Roma e Juve — Hanno potuto giocare con tranquillità e questa è stata la causa di un secondo tempo molto deludente, s'è vista poca, poca Juve e la palla veniva sempre recuperata dagli avversari”.

"Ti ha mandato la Juve?". Mourinho fuori controllo, il gesto sfuggito a tutti: il mister rischia grossissimo

Capello: “Vlahovic trainante per tutti i suoi compagni” - Infine, un commento su Vlahovic, bravo a sbloccare subito la gara per quello che è un gol lampo dopo 33 secondi. “Dusan ha dimostrato di essere un giocatore di grande personalità — ha concluso Capello — L’arbitro questa sera si è superato, ha fischiato poche volte a favore di Vlahovic. Ciò che mi piace di lui è l’atteggiamento, è trainante per tutti i suoi compagni”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.