Inter, 5 gol contro la "crisi": Lautaro tris e doppietta Dzeko, Salernitana travolta e primo posto

Si sblocca Lautaro Martinez, si sblocca l'Inter: serviva la Salernitana ultima in classifica per far tornare al gol "Il Toro" argentino, dire addio alla crisi e riportarsi in vetta, godendosi il primo posto in solitaria almeno fino a domenica. Dopo un mese di mancate vittorie, di punti lasciati per strada e di un digiuno in fase realizzativa che durava da oltre 400 minuti la squadra di Inzaghi si sbarazza della Salernitana con un sonante 5-0 grazie alla rinascita del capocannoniere argentino autore di una tripletta, ispirata dalla serata magica di Barella, e alla ritrovata lucidità del bosniaco. Serviva soprattutto la rinascita del talento di Bahia Blanca per rimettere in corsa i nerazzurri, motivo per cui Inzaghi contro il fanalino di coda del campionato, non ha optato per il turn over puntando ancora sulla grinta e il carattere del sudamericano che si è sbloccato nella maniera più convincente.

Tredici i tiri in porta nel primo tempo dei nerazzurri a certificare il dominio che l'Inter ha voluto subito imporre al match, vero spartiacque della stagione. Un altro passo falso davanti ai 45mila spettatori di San Siro avrebbe aperto una crisi, ora invece l'Inter si rimette in corsa per lo scudetto con il pieno di fiducia e autostima attendendo l'esito del big match al 'Maradona' tra Milan e Napoli di domenica sera. Per i granata un ko che in qualche modo era messo in preventivo. Non era certo contro la corazzata nerazzurra che si puntava per fare incetta di punti ma la squadra di Nicola dopo il terzo gol si è dissolta, travolta dalla voracità 'arretrata' dei nerazzurri. Due le variazioni di Inzaghi rispetto alla formazione titolare in campo contro il Genoa con Skriniar al posto di D'Ambrosio e Darmian che rileva Perisic che in fase di riscaldamento è vittima di un affaticamento muscolare. Nicola invece conferma quasi in blocco l'undici iniziale schierato contro il Bologna con l'eccezione di Ribery che lascia il posto a Mousset. I nerazzurri partono forte e aggressivi. L'intenzione è quella di mettere subito in discesa il match e dopo una fiammata granata con Verdi (alto sopra la traversa dal dischetto) al 10' è proprio Lautaro a farsi pericoloso girando da centro area il cross arrivato dalla sinistra di Darmian. Al 19' su una imbucata di Barella l'argentino colpisce la traversa con un destro incrociato e tre minuti dopo fa centro sfruttando un altro filtrante preciso del centrocampiosta della naizonale. Stavolta il colpo ad incrociare di Lautaro è velenoso e scatena l'urlo liberatorio dell'attaccante e della tifoseria nerazzurra che ritrova il sorriso perduto. L'Inter insiste, Lautaro è più che mai ispirato, dopo aver aver fallito altre due occasioni, fa ancora centro al 40' sfruttando un altro filtrante rasoterra di Barella con un sinistro ad incrociare. Il match corre su un binario solo e nella ripresa Lautaro chiude i conti con una tripletta. Stavolta l'assist è di Dzeko che su un coss basso appoggia a centro area dove l'argentino si avventa anticipando i difensori e mettendo il pallone sotto la traversa. La Salernitana si sgretola, ormai sfiduciata e senza grinta, e ne approfitta il bosniaco che firma una doppietta in cinque minuti. Al 64' sfrutta al meglio un cross di Gosens e nel girarsi con il sinistro spiazza Sepe, poi fa centro in contropiede con la difesa granata completamente fuori linea. L'Inter torna a volare ed esce dalla crisi, la Salernitana invece scivola sempre più giù. SPR NG01 mal 042240 MAR 22



