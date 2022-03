Cristiano Ronaldo, tre gol contro il Tottenham: distrutto Conte e il Guinness dei primati, è il bomber più grande della storia

Sara Orlandini 13 marzo 2022 a

a

a

Nella 29esima giornata di Premier, il Liverpool passa 2-0 in casa del Brighton: Luis Diaz (19') e Salah (rigore al 61') consentono a Klopp di portarsi, a parità di partite, a -3 dal Manchester City, atteso domani nel posticipo delle 21 in casa del Crystal Palace. Il grande colpo del sabato è firmato Manchester United: 3-2 al Tottenham grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo (12', 38' e 81'), che vanifica il gol dal dischetto di Kane (35') e l'autorete di Maguire (72'). Per il portoghese un nuovo incredibile record: con 807 gol segnati in gare ufficialmente riconosciute dalla FIFA diventa il miglior goleador della storia del calcio staccando Josef Bican.



Per gli Spurs di Antonio Conte, invece, un duro colpo alle ambizioni di rientrare in zona Champions. Proprio lo United è infatti quarto con 50 punti, mentre il Tottenham, benché con due partite da recuperare, è settimo a 45: in mezzo l'Arsenal (48 punti e tre partite in meno) che oggi ospita il Leicester alle 17.30, e il West Ham anch' esso a 45 punti, in campo contro l'Aston villa alle 15. Colpo salvezza in extremis per il Brentford che, sullo 0-0 fino all'84', batte 2-0 il Burnley allontanandosi dalla zona retrocessione. La sfida si sblocca all'85': cross dalla sinistra dell'ex interista Eriksen, al primo assist con la maglia del club neopromosso, e colpo di testa vincente da pochi passi di Toney, che poi al 94' chiude i giochi su calcio di rigore provocato da Collins (per lui anche il cartellino rosso che lascia i suoi in dieci). Con questa vittoria, la seconda consecutiva, il Brentford si porta a 30 punti e allunga sul terzultimo posto occupato proprio dai Clarets, a 21. Oggi alle 15 (diretta SkySport) anche Chelsea -Newcastle, Leeds -Norwich City, Ever ton -Wolverhampton, Southampton -Watford.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.