Ferrari, l'ingegnere sbronzo marcio ci prova con Fisichella: "Tu non hai visto niente", robe da matti in Formula 1

I segreti della Formula 1 in un meraviglioso libro, Il grande circo - Storie di box dalla A alla Z, di Biagio Maglienti. Storie di Formula 1 e, dunque, anche di Ferrari. E una di queste storie viene anticipata da Dagospia, che propone un sensazionale estratto del libro.

Si parla di Giancarlo Fisichella, siamo nei primi anni Duemila ed è il weekend del gp di Monza, quello di casa per Maranello. E nel libro si legge: "Con me c’erano Fisichella, Barrichello, Irvine e a un certo punto sì unì a noi un ingegnere di macchina della Ferrari, molto amico di Giancarlo. Bastano poche parole per capire che il tecnico inglese è già a un livello di ubriachezza pazzesco, non abbastanza da immaginare ciò che dirà poco dopo al pilota romano. Se io fossi una donna mi piacerebbe uscire con te", questa la "proposta indecente" dell'ingegnere inglese alticcio.

E ancora, scrive Maglienti: "Fisichella mi guarda, esterrefatto. Poi mi guarda ancora e fa per dirgli: Ti ho avuto tra le palle tutto ‘sto tempo e ora mi fai anche delle avances?. Ma lui è sparito. Ci guardiamo attorno e dell’ingegnere non c’è più traccia". Cosa era successo? Presto detto: "Eravamo su una terrazza e guardando giù lo vediamo schiantato a terra, dopo 5 metri buoni di volo. Corriamo giù, un altro degli ingegneri gli mette la mano sotto la testa, vede il sangue e inizia a gridare di chiamare l’ambulanza. Ma l’amico di Fisichella, un po’ rimbambito dal volo e gonfio di alcol, si alza come se nulla fosse: alla fine non si era fatto un granché, peccato che la mattina dopo dovesse essere in pista". Dunque l'ingegnere chiese di chiamargli un taxi, per poi crollare svenuto su una sdraio. E Biagio Maglienti rivela: "Nulla di strano quindi che alle sei di mattina mi telefoni l’addetto stampa della Ferrari per dirmi: Mi raccomando, tu non hai visto niente”. Ma, a distanza di vent'anni, l'aneddoto può essere raccontato...

