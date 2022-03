Italia ai mondiali, non è finita? "Possibile il ripescaggio per Qatar 2022": scenario clamoroso, la speranza

28 marzo 2022 a

La delusione è ancora tanta, specie se (qualificazioni permettendo) torneremo a giocare i Mondiali di calcio a 12 anni dall’ultima volta (in Brasile nel 2014). Se quattro anni fa la Nazionale di Gian Piero Ventura pareggiò 0-0 a San Siro contro la Svezia gettando un intero Paese nello sconforto, a Palermo ci ha pensato Trajkovski e i suoi compagni macedoni a farci rivivere il bis di un incubo che non finisce. Alla fine serve dunque un cambio generazionale, è modificare qualcosa di una formazione che ci ha comunque fatto sorridere scorsa estate agli Europei. E con il c.t., Roberto Mancini, che alla fine dovrebbe rimanere in panchina nonostante la rabbia fosse tanta nelle prime ore dalla sconfitta con la modesta Macedonia del Nord. Sui social, tra migliaia di tifosi disperati, si è invocato alla speranza di un “ripescaggio” per giocare i Mondiali in Qatar. Una cosa possibile? Dagospia ha risposto alle domande.

Italia ai Mondiali in Qatar? Ipotesi veramente difficili

La risposta è no “realisticamente”, anche se i regolamenti della Fifa contemplano uno scenario di questo tipo, sia pure remotissimo. La premessa è che venga esclusa qualche rappresentativa che invece ha staccato il pass sul campo. Impossibile l'ipotesi che venga aumentato il numero delle partecipanti, concedendo una wild card alla squadra azzurra in quanto campione d’Europa. L'esclusione di una Nazionale qualificata dai Mondiali in Qatar, però, potrebbe essere possibile solo in caso di sospensione o espulsione della sua Federazione calcistica da parte della Fifa, con la conseguenza che né la Nazionale di quel Paese, né i suoi club, potrebbero partecipare a competizioni calcistiche ufficiali. I due scenari, sospensione ed espulsione, sono disciplinati da due articoli del regolamento degli statuti Fifa. Ma a oggi un caso Russia-bis è impossibile accada.

