Lewis Hamilton, la confessione che spiazza il mondo: "I miei problemi di salute mentale. Ma continuo a combattere"

Il super-campione, l'eroe, anzi il super-eroe si mostra per quel che è, nella sua natura più umana, intima, debole. Si parla di Lewis Hamilton e delle sue dirompenti confessioni, piovute su Instagram. Il sette volte campione del mondo, l'asso della Mercedes, l'uomo che ha scritto più di una pagina di storia della Formula 1 infatti spiega: "Ho lottato a lungo con problemi di salute mentale ed emotiva. Per andare avanti serve uno sforzo costante, ma dobbiamo continuare a combattere".

E ancora, Hamilton rivela come "in alcuni giorni è davvero difficile restare positivi, perché c'è tanto da fare e da raggiungere". Una confessione che fa riflettere, parole con cui Hamilton toglie la corazza, quella dietro a cui si nasconde un uomo fragile, come molti di noi. Proprio lui, tra i più tosti in pista e glaciali fuori dal circuito, quell'Hamilton anche a lungo al centro delle cronache rosa, tra flirt e amori inaccessibili. Ragioni per le quali, le confessioni sono ancor più spiazzanti. E importanti.

Frasi scritte in un periodo sportivamente molto difficile per lui: dopo la beffa all'ultima gara del mondiale dello scorso anno, ai primi due appuntamenti del nuovo mondiale Lewis si è trovato a fare i conti con una Mercedes clamorosamente indietro rispetto alle concorrenti, per la prima volta da molti anni a questa parte.

"Scrivo per dirvi che va bene sentirsi nel modo in cui ci si sente, sappiate che non siete soli e che ce la faremo - ha aggiunto Hamilton sui social -. Oggi un amico mi ha ricordato che si può essere così forti da poter fare tutto quello che ci passa per la testa. Possiamo farlo tutti. Ricordiamoci di vivere con gratitudine per risorgere ancora. Vi mando amore", ha concluso il suo post toccante. Parole che ci costringono a riflettere.

