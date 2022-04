Milan, "il fondo Elliott sta trattando la cessione": le conferme sul nuovo padrone del Diavolo

15 aprile 2022 a

La bomba dell’Equipe che fa sognare i tifosi rossoneri: il fondo Elliott prepara la cessione del club rossonero e del Lilla, il club satellite della proprietà. E tra gli acquirenti c’è il fondo mediorientale Investcorp: con un budget di 40 miliardi di dollari (37 miliardi di euro circa, ndr) e sede in Bahrain. Il tutto con la Uefa che sta seguendo da vicino la possibile trattativa che interessa i due club.

Diverse società e figure intrecciate nell’operazione - Gli intrecci tra i due club sono complessi, sottolinea L’Equipe, e passano per società tra Lussemburgo, Isole Cayman e Delaware. Ma anche per la Florida. E più precisamente all’indirizzo di Elliott Investment Management, a West Palm Beach, dove sono domiciliate Birch International e Birch Associates: due società che di fatto controllano a loro volta la “Callisto Sporting”. Una società, quest’ultima, registrata in Lussemburgo e detenuta dal fondo Merlyn Partners, che ha sede sempre in Lussemburgo ma fa capo all’olandese Maarten Petermann, domiciliato invece a Londra.

Chi è l’olandese Maarten Petermann - Per chi è a conoscenza della figura di Petermann, è un ex dipendente di JP Morgan che però collaborò all’inizio degli anni 2000 proprio con Elliott, sulla gestione del debito sovrano dell’Argentina. La Merlyn detiene il debito del Lilla, tramite Callisto. Quest’ultima, dunque, secondo l’Equipe è di fatto amministrata da Birch Interntional e Associates, che hanno sede negli uffici statunitensi di Elliot. E il principale creditore del Lilla, ad altezza di 50 milioni di euro, rimane Elliott. “Che però – sottolinea Petermann all’Equipe – non ha alcun rappresentante formale o informale al Lilla, né in Merlyn, e non può influire in alcun modo sulla gestione del club che rimane un investimento sul lungo periodo”.

Chi è Investcorp, fondo che vuole Milan e Lille - Secondo il quotidiano sportivo il rapporto speciale tra i club spiegherebbe il trasferimento in rossonero di Maignan per 15 milioni, e quelli dati per probabili di Botman e Renato Sanches. E intanto c’è il fondo mediorientale Investcorp vuole sia il club rossonero che il Lilla. Fondato nel 1982, Investcorp è un gestore globale di prodotti d’investimento alternativi, specializzato in private equity, real estate, credito, strategie di rendimento assoluto, partecipazioni in Gp e infrastrutture. Per il Sole24ore, al 31 dicembre 2021 deteneva 40,4 miliardi di dollari di asset under management totali.





