Lapo Elkann? Con chi lo hanno beccato in barca: una bomba, chi può entrare nella Juventus

A fare la bella vita in barca, nientemeno che con Jeff Bezos, patron di Amazon, e la compagna messicana dello statunitense, Lauren Sanchez. Immancabile anche la moglie portoghese di Lapo Elkann, Joana. E mente l’italiano si gode il beltempo galleggiando in alto mare, intanto ha criticato Massimiliano Allegri e la Juve dopo gli ultimi risultati deludenti: l’eliminazione contro il Villarreal, il k.o. contro l’Inter e il pari contro il Bologna, in particolare. Mentre i bianconeri stasera (ore 21 su Canale 5) se la vedranno con la Fiorentina di Vincenzo Italiano, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma all’Allianz Stadium, per decidere chi volerà in finale del torneo per affrontare l’Inter.

I tweet di Lapo contro Juve e Allegri

“Stiamo poco allegri!!! Allegri….”. E ancora: “Ps: gli uomini passano la Juve resta”. “Un capitano è per sempre”, riferito ad Alessandro Del Piero, di nuovo allo Stadium, a casa, accolto trionfalmente. Il tifoso Lapo Elkann con diversi tweet è stato chiaro. La squadra bianconera non sta dando soddisfazioni al nipote dell’Avvocato, mentre scorso weekend era al largo di Comporta, Setúbal, in Portogallo. Conversando con Bezos che è un grande amante del calcio, e di lui si era parlato per un presunto interesse legato al Napoli. Non solo dunque Amazon è entrato in questo sport acquisendo i diritti di Champions, ma chissà che in futuro possa esserci qualche sorpresa. Tipo un suo ingresso nel club di Madama con Lapo presidente? Tutto è possibile, e con i fondi di mr. Amazon, allora si che a Torino potrebbero arrivare grandi campioni. Mentre i tifosi sui social sognano.

L’incoraggiamento per Juve-Fiorentina

Dopo tante critiche, proprio poco fa è arrivato il tweet di Lapo in vista della partita di stasera contro la Fiorentina, già battuta 1-0 nel match d'andata al Franchi. Stavolta, però, un vigoroso incoraggiamento ai suoi: "Caro Mister e cari giocatori — ha scritto — Stasera si va per vincere. Che sia una partita cotta e mangiata", con l’emoticon di una bistecca. E in allegato la foto di Elkann che parla col presidente dei Viola, Rocco Commisso.

