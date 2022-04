Charles Leclerc, quanti milioni di euro vale l'orologio che gli hanno rubato: le cifre sconvolgenti

20 aprile 2022 a

Emergono nuovi dettagli sulla rapina subita da Charles Leclerc in quel di Viareggio. A pochi giorni dal fine settimana di Imola, che si spera sia da ricordare per la Ferrari e per il suo pilota di punta che è in testa alla classifica del mondiale di Formula 1, il monegasco è stato vittima di un bruttissimo episodio proprio nella serata di Pasquetta. Leclerc era con l’amico e preparatore Andrea Ferrari quando è stato avvicinato da un finto fan, che ha approfittato di un momento di distrazione per rubargli l’orologio.

Quest’ultimo all’inizio si pensava valesse qualche centinaia di migliaia di euro, ma a quanto pare il suo valore è addirittura maggiore: dovrebbe trattarsi di un Richard Mille da circa 2 milioni di euro. Il furto si è verificato in strada, più precisamente in via Salvatori, nel quartiere della Darsena: massimo riserbo da parte degli inquirenti, che stanno cercando di risalire al rapinatore. Stando alle informazioni disponibili al momento, il pilota monegasco sarebbe stato fermato intorno alle 22 con una richiesta di selfie da parte di un presunto fan che si è trasformato in un furto in piena regola.

L’orologio rubato a Leclerc è il Richard Mille RM 67-02: si tratta di un pezzo unico, realizzato appositamente per il fenomeno della Ferrari dalla casa svizzera, che ne ha prodotto uno simile anche per Rafa Nadal e per il velocista giamaicano Yohan Blake. In Formula 1 ci sono anche altri piloti con orologi simili: Fernando Alonso, Daniel Ricciardo e Lando Norris.

