Giorgio Chiellini, addio alla Nazionale e alla Juventus: dopo il Sassuolo, parole sibilline

26 aprile 2022 a

a

a

L'addio di Giorgio Chiellini alla Nazionale era nell'aria. Ora, con il fallimento della qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, diventa ufficiale. "Un successo che vale tanto: forza Juve, avanti così", è il post sui social del capitano della Juventus, dopo la vittoria in extremis in casa del Sassuolo. Sfumato il sogno Champions, ai bianconeri resta la orza al terzo posto e la finale di Coppa Italia, contro l'Inter. Non c'è spazio per altro, nemmeno per Chiellini.



Il difensore centrale, entrato nella ripresa, ha poi annunciato a fine partita l'addio all'azzurro: "E' normale a 38 anni fermarsi e capire delle cose. Se sto bene gioco e salutiamo la Nazionale a Wembley, dove ho raggiunto l'apice della mia carriera. Sarebbe il top salutare la maglia azzurra con una partita celebrativa come quella con l'Argentina: in Nazionale sarà l'ultima sicuro. Lasciamo spazio ai ragazzi che son bravi", ha detto a fine partita ai microfoni di Dazn il difensore, che ha invece glissato sul suo futuro alla Juve. "Lasciamo passare questo quarto posto importante, la finale di Coppa Italia, poi capirò con le mie due famiglie, quella a casa e quella al campo, cosa fare il prossimo anno", le sue parole. Che sanno un po' di addio-bis all'altra sua famiglia calcistica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.