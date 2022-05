Ferrari, "anticipare la rotazione": la mossa (pericolosa) per spingere Charles Leclerc. A Miami...

05 maggio 2022 a

La F1-75 in pista è seria e soprattutto affidabile. Cosa che non si può dire del tutto per la Red Bull in questo avvio di Mondiale, alla pari della Ferrari nelle prestazioni ma out per due diversi problemi in Bahrain e in Australia. Ma in un campionato che deve ancora disputare 18 dei 23 appuntamenti totali, il colpo di scena può sempre essere alla porta, e dopo Imola — tra Sprint Race e gara normale — la Red Bull è tornata prepotentemente sotto sia in classifica Piloti che Costruttori. Sulla nuovissima pista di Miami, intanto, la Ferrari, ipotizza il Corriere dello Sport, pensa a un cambio di power unit sulla rossa di Charles Leclerc, per evitare episodi simili a quelli capitati alla RB18.

Ferrari, negli Usa un aiuto Leclerc nella lotta contro Verstappen?

Il piano della rossa sarebbe quello di anticipare la ‘rotazione’ prevista, per garantire al leader del mondiale un ‘bonus’ di potenza su una pista nel quale ce ne potrebbe essere estremo bisogno, dati i lunghi rettilinei, le potenze di 300 km/h e solo il 10% del tempo speso in frenata al giro. Se il grosso degli aggiornamenti arriverà a Barcellona, come ha più volte ribadito Mattia Binotto, in Florida Leclerc potrebbe comunque ricevere un piccolo aiuto nel suo testa a testa con Verstappen, nel quale il monegasco è in vantaggio di 27 punti (86-59) sul Campione 2021.

Intanto, a F1 Nation, il campione F1 1996 Damon Hill dice la sua sui due team di vertice e sugli aggiornamenti che verranno portati tra Usa e Spagna: “Le squadre hanno vincoli di lavoro in galleria del vento dovuti alla stagione precedente, Adrian Newey ha detto che si deve stare molto attenti a quali aggiornamenti portare e quando farlo — ha detto il britannico — Quindi si siedono e ci pensano, ed è un po’ come giocare a poker. Hanno bisogno di sapere quale carta giocare e quando. Cali l’asso ora o aspetti un paio di mani finché non sei assolutamente sicuro?”. Per poi concludere: “Forse la Red Bull ha giocato il suo piccolo asso nella manica a Imola, e dovrà tenere duro per un po’, ma è possibile che la Ferrari ora abbia un pacchetto di aggiornamenti e li porterà a Miami. Mi aspetto che negli Stati Uniti risponda. Sarebbe fantastico, così non puoi prevedere come andrà la stagione“.

