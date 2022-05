Salernitana, solo pari a Empoli: Perotti sbaglia il rigore al 90', l'impatto sulla corsa scudetto di Milan e Inter

14 maggio 2022 a

Una pazza Salernitana pareggia a Empoli sbagliando un rigore al 90' e fallisce un potenziale match ball nella lotta per la salvezza. I granata di Davide Nicola sono ora a 31 punti, 2 in più del Cagliari impegnato domenica sera nel difficilissimo testa-coda casalingo contro l'Inter, ancora in corsa per lo scudetto. Il pari in Toscana rischia dunque di influire nella corsa al titolo tra nerazzurri e Milan, ma per ora regala almeno una certezza: la matematica retrocessione in B del Venezia, che a 25 punti è ultimo a -6 proprio dalla Salernitana con 2 gare da giocare (ma in svantaggio negli scontri diretti).

Al Castellani nel primo anticipo della penultima giornata del campionato di serie A è ottimo l'inizio degli ospiti che spingono costantemente e sfiorano più volte il vantaggio, ma a sbloccare il risultato al 30' è Cutrone. Nella ripresa fioccano le occasioni: ancora Cutrone colpisce il palo, Bonazzoli entra e trova il gol del pari in rovesciata. Poi Massa assegna un rigore grazie al Var: sul dischetto si presenta Perotti, che però viene ipnotizzato da Vicario: partita super del portiere, che ha parato davvero di tutto. I campani si giocheranno tutto all'ultima giornata, dopo una rincorsa miracolosa e che poteva portare alla salvezza con 90' di anticipo.

