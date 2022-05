Kylian Mbappé fuori controllo: "Quanti milioni vuole all'anno", la richiesta al Barcellona

18 maggio 2022 a

a

a

Dopo l’arrivo già concluso di Erling Haaland al Manchester City, Kylian Mbappé sarà sicuramente il principale uomo di mercato della prossima estate. Il fuoriclasse del Psg è in scadenza di contratto e il Barcellona si è fatto sotto per cercare di portarlo in Catalogna. Un’ipotesi però che molto probabilmente non si realizzerà, come confermato dal presidente dei blaugrana, Joan Laporta, in un’intervista per Radio Catalunya, nella quale non ha perso occasione di lanciare una frecciata contro l’attaccante francese: “Mbappé? Lo abbiamo contattato. Ma ha chiesto 50 milioni di euro a stagione, cifra che non possiamo permetterci e magari poi neppure vincerà la Champions League... Sarebbe un'offesa per i giocatori che crescono con noi".

Addio, Bastoni. Inter, operazione clamorosa: chi affiancano a Lautaro con i soldi del difensore

Laporta su Lewandowski: "Se conti quadrano, faremo operazioni" - Insomma, Mbappé non andrà al Barcellona, con il Real Madrid di Carlo Ancelotti che oramai lo segue da un paio di anni. I blaugrana, invece, si concentrano su Robert Lewandowski, che non vuole rimanere al Bayern Monaco nonostante un contratto in vigore fino al giugno dell’anno prossimo: “Facciamo lavorare la segreteria tecnica — ha detto ancora Laporta a Radio Catalunya — Stiamo lavorando per rafforzarci, ma anche per mettere a posto i conti del club. Se riusciremo a ripulirli, potremo fare tutte le operazioni". Infine, un pensiero su Dani Alves: "Ci è piaciuto il suo atteggiamento, ha aiutato i nuovi a integrarsi. Vuole giocare i Mondiali col Brasile, potremmo fargli un rinnovo di 6 mesi".

Haaland al City? Qua cambia tutto, Biasin: "Toh, anche Guardiola ha cambiato idea"

Il Bayer fa muro su Lewandowski, Salihamidzic: "Ha contratto fino a giugno 2023" - Lewandowski vuole andarsene, ma il Bayern è al momento irremovibile, come ha confermato lo scorso sabato a Sky DE il direttore sportivo del club bavarese, l’ex Juve Hasan Salihamidzic: “Ho parlato con Lewa — ha detto il bosniaco — Durante la conversazione mi ha detto che non voleva accettare la nostra offerta di prolungare il contratto (va in scadenza a giugno 2023, ndr) e che vorrebbe lasciare il club. Ha detto che gli piacerebbe provare qualcosa di nuovo, ma la nostra linea non cambia: Lewa ha un contratto fino al 30 giugno 2023. Questo è un dato di fatto".





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.