Zlatan Ibrahimovic, "rinuncia alla Nations League".La più cupa delle conferme per il Milan

Nations League? No, grazie. Zlatan Ibrahimovic non risponderà presente alla convocazione del c.t. Janne Andersson per giocare le quattro partite della competizione europea con la sua Svezia. Dopo essere stati estromessi dal Mondiale per mano della Polonia nel playoff, gli scandinavi affronteranno la Slovenia in trasferta (2/6), la Serbia in casa (9/6) e la Norvegia sia in casa che in trasferta (5/6 e 12/6). Secondo le voci che circolano, riportate da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Milan avrebbe voluto dire di sì, ma ha preferito non peggiorare le sua condizioni fisiche oramai non perfette, che gli stanno impedendo di giocare molto in questo finale di stagione.

Ibra, che fai: prosegui l’anno prossimo o smetti? - Nelle ultime settimane, intanto, nell’attacco rossonero è sempre partito titolare Olivier Giroud, con Ibra che è entrato solo nelle fasi finali di alcune partite, come contro la Lazio (ma non nell’ultima in casa nella vittoria contro l’Atalanta). Prima di tutto, andrà sciolta la riserva sul suo futuro da calciatore: si ritirerà a fine stagione, magari con lo Scudetto in mano, o proseguirà un altro anno, dando di nuovo l'assalto alla Champions League, il grande trofeo per club che manca alla sua collezione?

Ibra, il fisico gli farà capire il suo futuro - Se non dovesse recuperare un'efficienza fisica ottimale, per la Rosea è probabile che Zlatan dica stop: difficile limitarsi a giocare qualche decina di minuti, per uno come lui. E in questo senso, il no alla nazionale getta qualche ombra ulteriore. C'è ancora tempo, ma il prossimo capitolo della vita di Zlatan è ancora tutto da scrivere. Più che la difficoltà di trovare un'intesa col Milan per il rinnovo, la sensazione è che sarà il fisico di Ibra a fornire tutte le sue risposte.

