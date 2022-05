Ibrahimovic, "Milano non è Milan...". Raptus in spogliatoio, tavolo ribaltato: il terrore del fotografo

23 maggio 2022 a

a

a

È diventato virale in men che non si dica il video registrato negli spogliatoi del Milan in cui Zlatan Ibrahimovic tiene un discorso davanti a tutta la squadra. Lo svedese ha inciso poco a livello statistico in questa stagione che ha sancito la vittoria dello scudetto che mancava da 11 anni, ma è sempre stato il leader del gruppo, che ha contribuito a fondare e a far crescere negli ultimi anni.

"L'Italia oggi...". Donnarumma non finisce di parlare che arriva l'insulto pesantissimo: cosa ha fatto dopo lo Scudetto del Milan

“Tranquilli, non smetto, questo non è un discorso di addio”, ha esordito Ibra, che ancora non ha deciso se continuare a giocare o smettere, arrendendosi ai problemi fisici che ne hanno molto limitato l’impiego in questo campionato. “Dal primo giorno in cui sono arrivato io fino ad oggi - ha continuato lo svedese - in tanti non hanno credito in noi. Però quando abbiamo capito che bisognava fare sacrifici, soffrire, crederci e lavorare siamo diventati un gruppo: così è stato possibile realizzare le cose che abbiamo fatto”.

“Oggi siamo campioni d’Italia - ha affermato con orgoglio - voglio ringraziare tutti voi. Non è stato facile ma in questo campionato siamo diventati più forti. Sono molto orgoglioso di tutti voi, adesso però fatemi un favore: festeggiate come campioni perché Milano non è Milan, Italia è Milan”. A questo punto Ibra ha ribaltato il tavolo proprio davanti a un fotografo, piuttosto spaventato, dando il via alla festa selvaggia, con tutti i compagni che esultano e festeggiano lo scudetto conquistato sul campo.

"Ho sofferto tanto, dirò tutto nei prossimi giorni": la bomba di Ibra terrorizza il Milan, che cosa è successo...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.