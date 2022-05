Milan, "mettila nel cu***". Insulto all'Inter, lo striscione mostrato da Theo e Maignan scatena il caos

23 maggio 2022 a

Festa grande, incontenibile, per le strade di Milano. È la festa del Milan campione d'Italia, che sfila a bordo di un pullman scoperto da Casa Milan fino a piazza Duomo. Il via alla parata alle 18. Ma la marea umana, il delirio, la folla e l'esaltazione dei tifosi ha rallentato clamorosamente il tutto: il corteo proseguiva lentissimo. Già, tutti vogliono assaporarsi il momento, tutti sperano che duri il più possibile.

E nel corso della festa-Scudetto, accade di tutto. Ed ovviamente esplose la polemica. Già, perché Maignan, Theo Hernandez e Rade Krunic hanno esposto uno striscione che recitava: "La Coppa Italia mettila nel c***". Ogni riferimento all'Inter non è puramente casuale. Per inciso, quasi lo stesso striscione che Massimo Ambrosini mostrò nel corso della festa per la Champions League vinta il 24 maggio del 2007. In quel caso, lo striscione recitava: "Lo Scudetto mettilo nel cu***", anche in quel caso il riferimento era all'Inter.

Ovviamente, lo striscione esposto oggi sul pullman del Milan ha subito scatenato la polemica, attirato critiche, con chi puntava il dito sostenendo che fosse stato superato il limite dello sfottò consentito. Dall'altro lato, i tifosi del Milan, soprattutto sui social, si mostravano entusiasti per lo "sfregio" ai cugini nerazzurri. E lo spettacolo continua...

