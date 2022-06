Roland Garros, Rafael Nadal vince ancora: battuto il norvegese Casper Ruud. Ma aleggia lo spettro del ritiro

05 giugno 2022 a

Infinito Rafael Nadal: vince 6-3, 6-3, 6-0 contro il norvegese Casper Ruud e porta a casa la 14esima vittoria al Roland Garros, un record che difficilmente nei prossimi decenni qualcuno riuscirà a togliergli. Non solo, con questa vittoria Nadal raggiunge i 22 Slam conquistati, due in più degli storici rivali Federer e Djokovic. Immediate le congratulazioni dell'avversario: "Era la mia prima volta, ho detto vediamo come mi comporto, ora la cosa più importante è congratularmi con Rafa: il 14esimo Roland Garros, il 22esimo Slam. Oggi ho avuto la sensazione di quello che si prova a giocare contro di te in finale, non sono la prima vittima, ce ne sono stati tanti prima di me".

E ancora: "A te, alla tua famiglia, al tuo team, mi avete fatto entrare a braccia aperte nella vostra accademia, siete di ispirazione. Io spero di continuare questo viaggio ancora per tanti anni. Grazie alla città di Parigi e a tutte le persone che sono venute a incoraggiarci in queste due settimane, sono state due anni difficili a causa del Covid e vedere 10mila persone qui per la finale mi ispira, e mi dà una motivazione per tornare".

Intanto però, oltre all'ennesima vittoria del tennista spagnolo, sono altre le voci che preoccupano. Indiscrezioni danno Nadal a un passo dal ritiro. Il campione starebbe pensando, complice i dolori, di lasciare il tennis a 36 anni. E l'annuncio potrebbe arrivare durante una possibile conferenza stampa di questa sera.

