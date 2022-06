Rafa Leao scarica Mendes, "con che agente ha firmato": panico al Milan, impazzisce il calciomercato

09 giugno 2022 a

Rafael Leao è al centro dei piani del Milan. Indubbio per un calciatore che ha trascinato la squadra al 19esimo Scudetto, e dato che ha il contratto in scadenza nel 2024, tra appena due anni. E non solo, il portoghese deve risarcire lo Sporting Lisbona con (almeno) 16,5 milioni per il brusco addio del 2018, quando andò al Lille (invocando la giusta causa) per l’irruzione di un gruppo di ultrà portoghesi nel centro di allenamento del club. Intanto, anticipa La Gazzetta dello Sport, a marzo il giocatore ha (clamorosamente) firmato un accordo con un altro agente, nonostante lo storico legame con l’agente più importante del mondo: Jorge Mendes.

Chi è il nuovo agente di Leao

Stiamo parlando di un avvocato francese legato al padre di Rafa, abilitato a lavorare come procuratore ma non un uomo di calcio, non un uomo che frequenti i tavoli da trattativa dei grandi club mondiali. Resta da capire ora quali conseguenze il cambio porti al club rossonero: la situazione non è cambiata nemmeno con l’arrivo di Gerry Cardinale, il numero uno di RedBird, che sa bene quanto sia forte Leao e quale follia sarebbe perderlo a zero. Lo stesso Rafa, con il Milan, ha sempre fatto capire di voler rinnovare, con un atteggiamento più positivo di quello avuto da Franck Kessie.

Nuovo agente Leao, un bene per il Milan?

Il punto è capire come procederà il dialogo, al momento fermo perché il Milan è in una fase di transizione e Leao tornerà dalle vacanze solo a fine mese. Il club di via Aldo Rossi dovrà parlare con un altro agente, ma tutto ciò potrebbe non essere una brutta notizia, dato che chi è interessato al giocatore — come Psg e Real — dovranno risolvere diverse situazioni spinose, mettendoci diverso tempo. Tempo pesante che potrebbe aiutare i rossoneri a trovare un accordo con il portoghese.

