Inter, i tifosi: "Marotta santo subito": cosa c'è dietro questa frase

Paulo Dybala ha detto “sì”, le possibilità per un ritorno di Romelu Lukaku a Milano, dopo che la punta ha detto addio la scorsa estate, sono più concrete che mai. E se i tifosi avevano in precedenza attaccato la società con quel “Suning Out” per i rumor circolati sulla possibile cessione di Alessandro Bastoni al Tottenham (il difensore però rimarrà in nerazzurro), ora sui social è partito il “Marotta Santo Subito”, tra diversi post esilaranti. C’è entusiasmo e lo si vede, un utente scrive: “Se è un sogno, non svegliatemi”. O chi aggiunge: “Un attacco così per una squadra come noi sarebbe assolutamente normale”. Uno degli iscritti ha invece condiviso un tweet-video con Correa (arrivato scorso anno dalla Lazio insieme a Simone Inzaghi) che balla, e sopra la frase: “L’Inter al pensiero di avere un tridente Dybala-Lukaku-Lautaro”.

Scrive La Gazzetta dello Sport che oggi, venerdì 17 giugno, si terrà quello che potrebbe essere il summit decisivo per il ritorno di Lukaku a Milano: si tratta con il Chelsea per il prestito, e si può chiudere a 10 milioni più premi. L’unico ostacolo è che i Blues guardano con attenzione a De Vrij e Dumfries. Il buco nella difesa dei londinesi lasciato dalla partenza di Antonio Rudiger (finito al Real Madrid) fa sì che si guardi con attenzione sia all’ex Lazio che a Milan Skriniar (qui, altre reazioni focose dei tifosi nerazzurri, che non vogliono che il centrale slovacco venga toccato).

L’ex centrocampista del Psv, grande pallino di Tuchel, viene invece valutato dall’Inter 60 milioni di euro, ma con un'offerta da 40-45 il club milanese ascolterebbe la proposta, sottolinea Sportmediaset.

