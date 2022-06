Juventus, tutto pronto per Angel Di Maria: quando si chiude

23 giugno 2022 a

Buffon a inizio settimana lo ha pienamente consigliato alla Juventus. Ora, la speranza del portiere ex bianconero su Angel Di Maria, così come quella di tantissimi tifosi di Madama, potrebbe presto concretizzarsi. L’argentino in uscita dal Psg, infatti, è sempre interessato nel trasferirsi a Torino, ma, in vacanza a Ibiza con la famiglia, ha chiesto 2-3 giorni di tempo per dare una risposta definitiva. L’offerta nel contratto da parte del club della Vecchia Signora è chiara: annuale da 7 milioni di euro, con un'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione, che sarebbe importante per usufruire del Decreto Crescita (anche se il Fideo nel 2023 vorrebbe tornare in Argentina). Entro il fine settimana si saprà di più.

Lo sbarco a Istanbul dell’ex tecnico bianconero Andrea Pirlo sulla panchina del Karagumruk, invece, potrebbe coincidere con la partenza di qualche esubero. Secondo Fanatik infatti, l'ex centrocampista avrebbe chiesto Aaron Ramsey per aprire il suo progetto in Turchia. La Juve vuole liberarsi del gallese il prima possibile, anche se per ora non è stata formalizzata nessuna offerta. Secondo Le Parisien, quindi, i bianconeri ci vogliono provare con Renato Sanches del Lille, tanto inseguito dal Milan. I bianconeri potrebbero cedere Rabiot e puntare sull'ex Bayen Monaco (oltre a Pogba) per il centrocampo di Allegri. Maldini e Massara nei prossimi giorni dovranno prendere una decisione, ma intanto Cherubini pensa allo sgarbo.

Dalla Germania, invece, arrivano altre voci: stando a Sport1, è arrivata la svolta nell’accordo nella trattativa tra la Juve e Kostic. I bianconeri avrebbero già raggiunto l'intesa col giocatore sulla base di un triennale da 2,5 milioni netti a stagione. Per concludere l’operazione, mancherebbe l'accordo con l'Eintracht Francoforte. Per il cartellino del giocatore, la Juve è arrivata a offrire 12,5 milioni, ma il club tedesco ne chiede 17.

