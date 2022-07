Calciomercato, Monza scatenato: "Si porta a casa la stellina della Nazionale"

02 luglio 2022 a

Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani fa sul serio. Complice un buon budget, la neopromossa sta facendo parlare molto sul fronte calciomercato, dato che ha già concluso diverse operazioni importanti, a partire dagli arrivi via Inter di Ranocchia e Sensi e da quelli di Cragno e Carboni, entrambi dal Cagliari. Nelle ultime ore è stata addirittura lanciata la suggestione Icardi-Dybala al Monza: praticamente impossibile, soprattutto per l’ex Juve, ma mai dire mai.

Su Icardi, invece, è stato proprio Galliani a lasciare qualche spiraglio: “Non è impossibile, ma è fuori portata”. Se dovessero presentarsi le condizioni giuste, il Monza ci proverebbe seriamente per l’argentino: ci sarebbe anche stato un primo contatto con Wanda Nara, che cura gli interessi calcistici di suo marito, separato in casa al Psg. Nel frattempo Galliani sta curando delle trattative più realistiche, riguardanti calciatori che rientrano nei parametri del Monza.

Un tris di italiani potrebbe presto essere servito. Stando alle indiscrezioni riportate da Alfredo Pedullà, il Monza ha tutta l’intenzione di chiudere gli arrivi di Pessina dall’Atalanta e di Petagna dal Napoli, così come ci sta seriamente provando per Gnonto, il gioiellino messo in risalto in Nations League dalla Nazionale di Mancini.

