Vettel e Alonso, urla e insulti a porte chiuse: l'incontro finito in disgrazia

13 luglio 2022 a

a

a

L'ultima riunione tra i piloti e i Direttori di Gara è stata parecchio turbolenta. Di fatto è successo di tutto. Al punto che Sebastian Vettel ha subito una multa da 25mila euro per aver abbandonato in anticipo il meeting.

"La maledizione che ha colpito Carlos Sainz": un inquietante tam tam in Ferrari alla vigilia della gara

La Direzione di Gara nel suo comunicato è stata molto chiara: "Il pilota, Sebastian Vettel, ha lasciato il meeting dei piloti che si è tenuto venerdì 8 luglio alle 19:30, senza permesso, ed esprimendo frustrazione durante la riunione. E i piloti non sono liberi di andare via quando vogliono, essendo questa una violazione della partecipazione richiesta. Successivamente Vettel ha avuto un incontro con il Direttore di Gara e si è scusato senza riserve. La violazione c'è e non può passare senza penalità, ma si basa sulla relazione del Direttore di Gara in cui ci sono fattori attenuanti. Pertanto, i Commissari Sportivi ordinano una sanzione di € 25.000, che è sospesa per il resto della stagione 2022".

"Adesso basta". Schumacher Junior, finisce in disgrazia. Tam-tam dal box Haas, carriera compromessa?

Ma cosa è successo nella riunione a porte chiuse? A quanto pare l'incontro sarebbe stato monopolizzato da Fernando Alonso che ha attaccato la Direzione di Gara accusandola di essere incoerente. Un battibecco andato avanti per parecchi minuti. A quanto pare Vettel avrebbe tentato più volte di prendere la parola senza successo. Così il pilota tedesco della Aston Martin si sarebbe alzato e dopo aver inveito contro i direttori di gara avrebbe lasciato la riunione sbattendo la porta. Insomma in Formula 1 non si respira certo un'aria serena. E la tensione tra i piloti è sempre altissima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.