Frank Kessie, "entrata killer" in allenamento: caos al Barcellona

L'avventura di Frank Kessie al Barcellona non inizia esattamente sotto i migliori auspici. Il centrocampista ivoriano ex Milan, arrivato in Catalogna da svincolato per irrobustire la mediana di mister Xavi, è al centro delle polemiche (molto virtuali) su Twitter per un video diventato rapidamente virale tra i tifosi blaugrana: durante una sessione di allenamento, Kessie affronta con estrema vigoria fisica il talentino di casa Ansu Fati. Il Presidente rifila una spallata poderosa al numero 10 ventenne, considerato il vero erede di Leo Messi (e già questo basterebbe...) ma soprattutto costantemente a rischio infortuni.

Dopo lo scintillante esordio nella stagione 2019/20, infatti, Fati è andato in contro ad alcuni gravissimi problemi di salute che ne hanno fin qui frenato la piena affermazione. Prima la rottura del crociato del ginocchio sinistro, quindi un problema muscolare alla coscia (con ricaduta) hanno pesantemente condizionato le due ultime, deludenti annate. Ovvio, dunque, che ogni contatto venga vissuto dentro e fuori dal campo con una certa apprensione.



Kessie, probabilmente ignaro del "passato" del giocatore a cui si è trovato di fronte, è entrato come ben sanno i tifosi di Cesena, Atalanta e Milan, che ne hanno apprezzato le doti in Italia: come un carrarmato, senza cattiveria ma con assoluta, spietata e feroce determinazione. Ansu Fati si è risollevato, a fatica, dopo qualche secondo in cui è rimasto accasciato in terra. Per il momento, sono pochi i tifosi del Barça che hanno compreso lo "spirito" dell'intervento di Kessie, tanti invece lo criticano dandogli addirittura del folle e del "killer".

