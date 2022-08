Atletica, disastro-hot per Alberto Nonino: mentre corre gli esce... proprio quello

05 agosto 2022 a

Piccolo imprevisto per Alberto Nonino. Il diciottenne friulano è arrivato ultimo ai Mondiali Under 20 in Colombia. Tesserato col la Libertas Atletica Malignani di Udine, il giovane ha fatto i conti con un poco comodo abbigliamento di gara, ma soprattutto con delle parti intime incontenibili. Proprio così, Nonino è stato costretto a correre tutta la gara con le mani davanti. Un incidente che lo ha portato a perdere l'assetto per i 400 metri piani.

Inutile dire che il filmato ha fatto il giro dei social. E in America Latina è stato commentato da tutti. Con ogni probabilità il diciottenne non ha indossato uno slip contenitivo, necessario se si considera che i pantaloncini in dotazione sono larghi in modo da permettere una corsa comoda. Così Nonino è stato costretto a fermare le fuoriuscite per ben cinque volte, perdendo anche la concentrazione.

Ecco allora che il ragazzo è stato superato da tutti gli altri finalisti, arrivando ultimo. Nella classifica finale, al termine delle dieci prove del decathlon, l'atleta friulano si è piazzato 15esimo con 7.054 punti. Un risultato purtroppo ben al di sotto delle aspettative. Di certo, difficilmente Nonino dimenticherà l'incidente e la prossima volta farà ricorso agli slip contenitivi.