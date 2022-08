Monza, scatta il "volo del condor": un colpo senza precedenti

11 agosto 2022 a

Per 9/11 il Monza sarà completamente rinnovato nella formazione titolare, in vista del prossimo campionato. Sensi, Cragno, Ranocchia Caprari, Petagna, ma non solo, il club brianzolo non vuole fermarsi. E il “Condor” Adriano Galliani sogna il colpo da ciliegia sulla torta, per affidare al tecnico Giovanni Stroppa una squadra che tutto è tranne che da retrocessione. Il nome è quello di Mauro Icardi, l’ex capitano dell’Inter al centro di notizie di gossip — la presunta nuova crisi con la moglie Wanda Nara — che centrano poco con il campo ultimamente. Il 29enne centravanti di Rosario non è nei piani del Psg, tanto da essere stato completamente allontanato dal resto della squadra per mano dello staff tecnico (si sta allenando con le giovanili di Régis Beunardeau). L’ex Samp, infatti, non ha convinto Christophe Galtier e ormai è un separato in casa.







Icardi-Monza, difficoltà sull’ingaggio. Ma Galliani ci crede…

Dopo la gara vinta dal Monza contro il Frosinone per 3-2, Galliani aveva lasciato le porte a lui: “Vediamo, dipende anche da lui”, aveva detto il dirigente ex Milan. Ora dipende tutto da Maurito, che nonostante sia stato in panchina nella Supercoppa di Francia vinta dal Psg contro il Nantes in Israele, non è stato convocato per l'esordio vittorioso in Ligue 1 in casa del Clermont. Una situazione che si sta delineando in maniera molto chiara ma che l'argentino stenta ad accettare.

Nonostante le difficoltà dovute al pesante ingaggio (12 milioni di euro a stagione fino al 2024), in Brianza sognano di poter portare Icardi in biancorosso nei famosi “Giorni del Condor”, che tra acquisti riusciti e qualche flop hanno reso famoso Adriano Galliani ai tempi in cui era amministratore delegato del Milan.