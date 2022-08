Cesare Casadei va al Chelsea. Ecco su chi si butta l'Inter

Federico Strumolo 17 agosto 2022 a

Un altro talento italiano è pronto a fare le valigie. Cesare Casadei, 19enne stella in uscita dal settore giovanile dell'Inter, firmerà presto con il Chelsea. I londinesi verseranno nelle casse del club nerazzurro 15 milioni di euro, più ulteriori 5 di bonus, accontentando la richiesta dell'amministratore delegato interista Giuseppe Marotta. Oggi è prevista la partenza dell'azzurrino (ha collezionato 12 presenze, con 3 gol, nell'Italia under 19) verso Londra, dove domani sosterrà le visite mediche. Ma se più di un tifoso storce il naso perla cessione di uno dei principali talenti in rampa di lancio del calcio italiano, il tesoretto a disposizione servirà almeno per rinforzare la difesa.

Non è un segreto, infatti, che l'Inter stia trattando con il Borussia Dortmund per il trasferimento di Manuel Akanji (27 anni), centrale svizzero di 188 centimetri. La dirigenza nerazzurra aspetta solo il via libera dalla proprietà per presentare un'offerta, che sarà in prestito con diritto di riscatto. L'ex Basilea, infatti, non rientra nei piani del Dortmund, ma dovrà rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 per permettere che si concretizzi l'operazione con la suddetta formula.



E se l'Inter lavora forte nelle trattative, non si può certo dire il contrario del Napoli, che aspetta il centrocampista francese Tanguy Ndombele (25), in arrivo dal Tottenham in prestito oneroso a 1 milione e diritto di riscatto a 30 milioni, continua a trattare con il Sassuolo per Giacomo Raspadori (22), anche se i neroverdi non vogliono scendere sotto i 30 milioni più 5 di bonus, e spera di accogliere presto il portiere Keylor Navas (35), in uscita dal Paris Saint-Germain. Francesi che, in cambio, trattano per Fabian Ruiz (26; gli azzurri chiedono 25 milioni), il quale libererebbe Leandro Paredes (28) verso la Juventus, che intanto spinge per Memphis Depay (28), vicino alla risoluzione contrattuale con il Barcellona. Infine, lavorano anche le piccole: Giulio Maggiore (24) lascia lo Spezia per la Salernitana, il Lecce prende dal Rostov il centrocampista Mathias Normann (26), mentre il Verona spera di convincere Daniele Rugani (28), fuori dai piani della Juventus.