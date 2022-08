Leao, il Milan trema: "Quando arriverà l'assalto del Chelsea"

24 agosto 2022 a

Le voci dall’Inghilterra parlano di un Chelsea che ci vuole provare per Rafael Leao del Milan. Ma, come scritto dalla Gazzetta dello Sport, i Blues non hanno mai chiamato i rossoneri per presentare offerte sul giocatore, che per il club di via Aldo Rossi è incedibile, lanciando di fatto il suo messaggio riguardo all’incedibilità della stella portoghese. Se il club londinese volesse fare sul serio, servono quasi 150 milioni, troppi considerate il mercato già fatto finora dove sono stati spesi oltre 200 milioni (Koulibaly, Cucurella, Sterling, Casadei, ecc..). Più probabile che l’assalto venga tentato l’anno prossimo a questo punto, tenendo conto che Leao ha il contratto in scadenza a giugno del 2024.

Milan-Leao, a settembre si continua a discutere sul rinnovo - La situazione del portoghese inoltre è delicata: in primis deve pagare 16,5 milioni allo Sporting Lisbona, scrive sempre la Rosea, per la rescissione unilaterale del contratto del 2018. Il numero 17, inoltre, ha firmato due procure: una con Mendes, l'altra con un avvocato molto legato al papà. E il Milan, va detto, resta positivo riguardo a un suo rinnovo: i rossoneri hanno parlato con gli agenti di Rafa e ne riparleranno alla fine di settembre, dopo il closing. Il contratto di Leao va in scadenza fra due anni e le questioni legali rendono tutto molto delicato, come la situazione con lo Sporting e il fatto che lo stipendio del numero 17 è pignorato per un quinto. Le parti vogliono andare avanti assieme, con le risposte attese nell'autunno.