Monza, Berlusconi attacca: "Arbitraggio scandaloso, loro erano in dodici"

26 agosto 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi attacca l'arbitro e difende il suo allenatore. "Partita sfortunata, loro erano in 12, arbitraggio scandaloso", ha detto il Cavaliere all'uscita dallo stadio Brianteo dopo il ko del Monza contro l'Udinese. "Mancavamo di 5 titolari", ha osservato il presidente del Monza. Per quanto riguarda l'allenatore, "il futuro di Stroppa è qui con noi. Certo, iniziare con tre sconfitte è cosa negativa. Dovremmo recuperare gli infortunati e rispettare gli schemi di gioco che non vengono rispettati".

Clamoroso: Ronaldo torna in Italia? Una voce impazzita, dove va

"C'è molto rimpianto, è una partita che potevamo assolutamente vincere per le occasioni che abbiamo creato e sviluppato. Peccato per i gol presi, son abbastanza simili, sono reti evitabilissime, bisogna migliorare l'aspetto dell'attenzione e della determinazione a far le cose. Non puoi prendere gol così a difesa schierata", ha commentato il tecnico del Monza Stroppa ai microfoni di Dazn. "Abbiamo fatto molto bene per certi versi, a volte abbiamo regalato qualche cosa, ma è una partita assolutamente positiva rispetto alle precedenti. La squadra così mi piace, deve avere un po' più di entusiasmo dal punto di vista del gioco. Bisogna lavorare, testa bassa e non guardare la classifica. Se avrò tempo per lavorare? C'è bisogno di tempo, la squadra è ancora in costruzione, ha bisogno ancora di qualcosa".