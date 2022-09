Lewis Hamilton, una furia: "Mi avete fott***", qui crolla la Mercedes

05 settembre 2022 a

Un team quasi perfetto nella strategia in Olanda, fatta eccezione per non aver richiamato Lewis Hamilton in pieno regime di Safety Car (dovuto al ritiro dell’Alfa Romeo di Valtteri Bottas per noie al motore Ferrari) così da montare le rosse. La Mercedes e la confusione nell’aver richiamato ai box solo George Russell, che ha potuto inserire le Soft — insieme a Max Verstappen e Charles Leclerc — per così superare il proprio compagno di squadra. Il sette volte iridato è così rimasto in pista con le medie usate, venendo subito passato alla ripartenza da Verstappen, aiutato anche dalla spinta della Sopraelevata finale. Un peccato per Stoccarda, che giri prima aveva richiamato entrambi ai box per trovare un super ritmo con gomma bianca.

Dopo il sorpasso nei suoi confronti di Russell — entrambi a millimetri da un tamponamento sul dritto che avrebbe avuto del clamoroso —, Hamilton è scoppiato via radio con il suo team, urlando al tradimento: “Non ci credo ragazzi che mi avete fot*o in questo modo. Non potete capire quanto sono inca**o in questo momento. Mi ha passato!”. Lewis è poi stato attaccato da Leclerc, finendo dunque fuori dal podio nel finale. Risultato diverso di Russell, che ha trovato il secondo posto. A fine gara, poi Toto Wolff, team principal Mercedes, ha parlato via radio con il suo pilota, cercando di tranquillizzarlo e rimandando la questione “in ufficio”.

Alla fine, a Zandvoort, è arrivata la decima in stagione di Max Verstappen, oramai vicino a chiudere i conti per il titolo su una Red Bull perfetta anche su piste tutte curve e da alto carico. Di fronte ai suoi tifosi, sta ammazzando il Mondiale. Mentre l’olandese vuole inseguire (e rompere) il record del maggior numero vittorie in una stagione di F1. Schumacher e Vettel, appaiati in vetta a quota 13, sono infatti nettamente alla portata a sette GP dalla fine, specie se la Red Bull è così perfetta e ora superiore alla Ferrari anche su piste tutte curve e da alto carico.