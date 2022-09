Paolo Bargiggia-choc: "Da ufficio indagini". E Clemente Mimun lo incenerisce

05 settembre 2022 a

Continuano a far discutere le dichiarazioni a caldo di Maurizio Sarri, piuttosto arrabbiato per la gestione arbitrale della partita che la Lazio ha perso per 2-1 contro il Napoli. Premettendo che i partenopei, dopo essere passati in svantaggio, hanno dominato la partita per larghi tratti e meritato di vincere in rimonta, allo stesso tempo è vero che ci sono stati episodi arbitrali sfavorevoli alla Lazio.

“Nell’era del Var - le parole di Sarri - o sono scarsi oppure la seconda ipotesi è più preoccupante. È da inizio stagione che vengono qui prevenuti. Abbiamo affrontato una squadra forte, che poteva vincere anche in un altro modo, ma così ci lascia l’amaro in bocca. Credo che i vertici arbitrali debbano intervenire”. Paolo Bargiggia è intervenuto a gamba tesa proprio su Sarri: “Le sue dichiarazioni sulla presunta malafede degli arbitri e del sistema dopo Lazio-Napoli sono come minimo da ufficio indagini. E da squalifica pesante. Dimostrano anche la mancanza di cultura sportiva di un allenatore rimasto provinciale”.

Un intervento forte nei confronti di Sarri, che comunque aveva ragione a chiedere un rigore per una sbracciata di Mario Rui su Lazzari lanciato a rete. Clemente Mimun ha preso le difese dell’allenatore: “Se guardasse le partite della Lazio non direbbe certe scempiaggini… e poi da che pulpito dice che Sarri è senza cultura sportiva”.