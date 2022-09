Inzaghi esonerato? "Nei nostri piani...": la frase rivelatrice di Marotta

09 settembre 2022 a

Un momento di difficoltà per l’Inter, che ora deve risalire la china sia in campionato che in Champions League. La netta sconfitta di San Siro contro il Bayern Monaco, che segue a quella del derby di scorsa settimana, hanno fatto piombare Simone Inzaghi tra le critiche per un gioco non ancora devastante. In molti ora mettono in dubbio la presa di posizione del tecnico ex Lazio nello spogliatoio, dopo un buon primo anno che si è concluso con la vittoria di Coppa Italia e Supercoppa Italiano, per uno Scudetto perso solo all'ultimo turno. Ecco dunque che è partito sui social l'hashtag “#InzaghiOut”.

Sulla situazione dell'Inter si è espresso l’a.d. Beppe Marotta ai microfoni di Sky, allontanando però le voci di un possibile esonero: "C'è sano realismo, ogni sconfitta porta con sé un'analisi più attenta di quelle che sono le problematiche. Il confronto fa parte del lavoro di dirigente, al nostro interno abbiamo uno staff a livello dirigenziale e tecnico molto unito; da un confronto nasce sempre qualcosa di importante e positivo per il futuro”. In merito alla situazione di Simone Inzaghi e alla sua fiducia da parte del club nel tecnico il dirigente nerazzurro ha affermato: "Ci mancherebbe, Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, sa gestire benissimo la squadra e sa allenarla molto bene. Noi siamo l'Inter e, se dobbiamo dire una cosa importante, ci vuole maggior accortezza e motivazione da parte di tutti, dai dirigenti all'area tecnica fino ai giocatori”.

Poi Marotta ha concluso: “Dobbiamo onorare questa maglia che ha un peso non indifferente. Dispiace per quei tifosi che sono venuti a San Siro perché noi abbiamo l'obbligo di ripagare la loro fiducia. Dobbiamo crederci fino in fondo perché la stagione è appena iniziata e questi errori non possono far altro che dare qualcosa di positivo per il futuro".