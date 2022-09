Silvio Berlusconi non perdona: esonerato Stroppa, a chi va il Monza

13 settembre 2022 a

Giovanni Stroppa non è più l’allenatore del Monza. Dopo sei giornate è stato decretato il suo esonero dal club brianzolo, che evidentemente ha ritenuto che un cambio radicale fosse la soluzione migliore per tentare di estrapolare il massimo dalla squadra costruita in estate. Stroppa paga il fatto di aver raccolto un solo punto, tra l’altro contro un’altra neopromossa contro il Lecce: un pareggio arrivato dopo cinque sconfitte consecutive, alcune piuttosto nette.

Al suo posto per il momento ci sarà Raffaele Palladino, allenatore della Primavera dall’estate 2021. Probabile che sarà lui a sedere in panchina contro la Juventus: poi potrebbe arrivare un tecnico di esperienza. In questo senso il nome che circola con insistenza è quello di Claudio Ranieri: evitare la retrocessione è fondamentale per il Monza, che ha investito tanto quest’estate. Stroppa finora non era però riuscito a trovare i giusti equilibri: servirà imprimere subito una svolta, dato che dopo la pausa ci sono tre partite di fila che saranno scontri diretti in zona salvezza.