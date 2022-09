Allegri esonerato? "Chi paga": Arrivabene registrato di nascosto

15 settembre 2022 a

Massimiliano Allegri non esonerato dalla Juve, nonostante i risultati deludenti di questo inizio di stagione? Tutta una questione di soldi. Così ha fatto capire l’a.d. del club di Madama, Maurizio Arrivabene, a margine del pranzo con il Benfica di mercoledì, prima che di sera andasse di scena il match dell’Allianz perso dai bianconeri contro i portoghesi per 2-1. I tifosi sono infuriati col tecnico toscano e c’è chi chiedere un suo esonero, tanto da farlo direttamente con Arrivabene all’uscita dal ristorante di Torino, per una scena registrata con un video da un telefonino: "Lo paghi tu quell'altro che viene?”, ha risposto con una battuta l’amministratore delegato, arrivato alla Juve con il compito di risanare i conti. La sua replica ha provocato le risate di gusto dei presenti.

Allegri, dal suo ritorno scarsi risultati e un gioco che latita

Intanto, Allegri non sta vivendo ore tranquille. Erano due estati fa quando il tecnico livornese tornava in panca a Torino dopo la rescissione del contratto di Andrea Pirlo a fine stagione. Ma le cose tra anno scorso e questo sono solo peggiorate. Nella stagione 2021-22 nessun titolo e una qualificazione in Champions strappata all’ultimo, ora l’ottavo posto in campionato e le difficoltà realizzative e di risultati. Il gol annullato ingiustamente dal Var contro la Salernitana non può essere una scusate, per un gioco che latita e che non porta gol. L'hashtag #AllegriOut, intanto, è rispuntato sui social alle prime difficoltà, non solo per i risultati che non assecondano la filosofia pragmatica del tecnico, ma anche per un gioco poco spettacolare che non vale i 7 milioni a stagione per il tecnico, con un contratto fino al 2025.