Gigio Donnarumma, "la ho ammazzata": parole pesantissime a fine partita

“La mia prestazione? A volte può capitare un errore e per noi portieri è dura. Poi può capitare purtroppo, come a giugno, dove ho fatto un errore che non dovevo fare. C'ho lavorato, ne abbiamo parlato col preparatore. Purtroppo può capitare ma non deve capitare. Era una partita già in discesa e l'ho ammazzata”. Gigio Donnarumma ripiomba coi ricordi a quel Germania-Italia 5-2, nella sfida di Nations League dove passò la palla a un giocatore tedesco e al 69′ arrivò la doppietta di Werner, già autore della quarta rete un minuto prima. Da lì arrivarono altre critiche, con il portiere duro con la giornalista Rai, Tiziana Alla, che aveva paragonato quella papera alla stessa di Madrid, nella sfida di Champions tra Real e Psg che ha portato al gol di Karim Benzema.

Lunedì in Ungheria, Gigio però si è superato. E a fine partita, dopo la vittoria contro la Nazionale di Marco Rossi per 2-0, ha fatto autocritica per quell’episodio che l’ha segnato dentro: "Devo lavorare anche sulle palle che si possono giocare e non si possono giocare – ha spiegato – Ora devo continuare così, devo farlo per tutta l'Italia e per chi crede in me. Ringrazio la mia famiglia e la mia fidanzata”. Lunedì sera cinque parate in meno di cinque minuti che hanno impedito agli ungheresi di riaprire il match. E ora la Nazionale del c.t. Roberto Mancini ha strappato il pass per le Final Four di Nations League in programma il prossimo giugno. Le rivali saranno l’Olanda, la Croazia e una tra Spagna e Portogallo.