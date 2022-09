Totti, che amarezza: come passa il primo compleanno senza Ilary Blasi

27 settembre 2022 a

Per Francesco Totti oggi sono 46 anni. Un’età importante, da festeggiare per la prima volta, dopo tanti anni, senza la figura dell’ex moglie Ilary Blasi. Accanto a lui, per celebrare questo evento speciale, ci sono i figli Cristian, Isabel e Chanel, che staranno con il loro papà. Oramai abituati a passare vacanze diverse con i due genitori, come già capitato in estate, quando è stata ufficializzata la rottura definitiva. Sarà una giornata all'insegna della privacy, senza grandi feste che potrebbero aumentare le notizie sulla sua vita privata.

Il Corsport: “Sarà un compleanno senza cene romantiche”

Questo sarà il primo compleanno di Totti senza Ilary, senza messaggi social verso l'ormai il suo ex marito e cene romantiche in qualche location esclusiva della capitale, scrive il Corriere dello Sport. Intanto già dalle prime ore del mattino, il mondo social è assediato dai tifosi per gli auguri allo storico capitano della Roma, campione riconosciuto e tra le ultime vere bandiere della Serie A e non solo.

Ilary denuncia il miglior amico di Totti

Intanto la stessa Blasi ha denunciato il miglior amico di Francesco Totti: Alex Nuccetelli. L'avvocato Alessandro Simeone, che rappresenta la showgirl, ha ricevuto il mandato dalla sua cliente. In una intervista di queste settimane, l’amico dell’ex capitano della Roma ha spiegato che Blasi in passato ha avuto una relazione con un uomo che occupa una posizione di vertice a Mediaset. "Non dico che Francesco sia stato totalmente un sano — aveva poi aggiunto Nuccetelli nell’intervista, intervenendo alla radio Turchesando su radio Cusano Campus — ma in questi anni di difficoltà tra i due c'è stato un tacito accordo. Se Francesco ha avuto 10 relazioni, e lei ne ha avute due-tre più durature non ha alcuna differenza”.