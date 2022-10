Simone Inzaghi e la frase che fa infuriare i tifosi: "Come abbiamo giocato"

02 ottobre 2022 a

Una frase su tutte sta facendo imbufalire i tifosi dell'Inter ed è quella pronunciata da Simone Inzaghi a fine partita dopo la sconfitta con la Roma. L'allenatore nerazzurro inaffti in confernza stampa ha affermato che quella di ieri sera è stata la migliore prova della stagione. "Oggi abbiamo disputato la migliore partita della stagione, ho avuto una reazione più che positiva della squadra che ha espresso un buon gioco. Una sconfitta immeritata, davanti alla quale ci lecchiamo le ferite. Fa male, ma questo è il calcio", ha affermato Inzaghi.

Poi ha aggiunto: "l nostro portiere non ha effettuato una sola parata, abbiamo preso pali e traverse. Certe gare sono segnate al di là di quanto provi a fare in campo".

Poi, sempre Inzaghi, ha cercato di guardare al futuro con le sfide di Champions che stanno per arrivare: "Le sconfitte non portano mai serenità e io dovevo anche pensare a martedì, alla sfida al Barcellona. Certi cambi dovevano venire fatti a prescindere, come per Asllani che non giocava da tempo". Ma sui social i tifosi nerazzurri si sono scatenati chiedendo a gran voce l'esonero di Inzaghi. Al momento resta al suo posto, ma non sono esclusi colpi di scena...