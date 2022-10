Lopetegui, esonero in diretta alla fine di Siviglia-Borussia

06 ottobre 2022 a

Una sconfitta che fa male, quella del Siviglia in casa contro il Borussia Dortmund. E che costa la panchina a Julen Lopetegui per Jorge Sanpaoli, dopo annate di successo nel club spagnolo: tre qualificazioni consecutive alla Champions League e la vittorie in finale di Europa League nel 2020, battendo in finale 3-2 l’Inter di Antonio Conte. In questa stagione, però, l’ex tecnico di Real e Barcellona è partito malissimo, ha vinto una sola partita nella Liga, e in Champions ha ottenuto un pareggio e una sconfitta contro il City, prima di oggi.

Lopetegui conferma dopo la partita: “Sì, sono stato esonerato” - Dopo la partita, il tecnico alla tv spagnola ha così detto: "Si, sono stato esonerato. Non so chi sarà al mio posto. Questo è un momento complicato. Sicuramente eravamo concentrati per questa partita di Champions. Oggi c'è grande dispiacere per un club importante come il Siviglia”. E ancora: “Mi dispiace per coloro che mi hanno regalato questi tifosi, i giocatori, tutti coloro che lavorano in questo club. Al Siviglia regalo tante stagioni di successo. Mi dispiace tanto, perché lascio una squadra che amo molto e che sarà sempre nel mio cuore”.

Lopetegui a un passo dal Wolverhampton - Lopetegui sarà sostituito da Sampaoli, che aveva lasciato il Marsiglia prima dell'inizio del campionato francese. Ma il tecnico spagnolo dovrebbe ripartire subito, mettendo così da parte la delusione. Si parla per lui di un accordo imminente con il Wolverhampton. L'ex allenatore del Siviglia sta per ripartire dalla Premier League, dagli Wolves.