Marco Verratti impazzisce nel tunnel: "Mi inc***! Perché fate così?", portato via

L'arbitraggio di Pierre Gaillouste nel match tra Psg e Reims non è piaciuto per niente a Marco Verratti. La sua squadra ha chiuso per 0-0 questo weekend, e la direzione del fischietto ha fatto infuriare l’ex centrocampista del Pescara. Motivo della rabbia il doppio giallo e il conseguente rosso a Sergio Ramos, per le proteste dello spagnolo. Le parole che Verratti ha rivolto al quarto uomo sono sicuramente pesanti: "Se lui (l'arbitro, ndr) lo fa apposta, non va bene! — ha tuonato — Ci alleniamo tutta la settimana per vincere, per farci inc****e così! Perché state facendo i protagonisti? Come mai?”.

Verratti separato da un componente dello staff del Psg

Tutto è nato dall'espulsione di Sergio Ramos. Il difensore dopo un fallo sanzionato a Marco Verratti, ha chiesto spiegazioni al direttore di gara in maniera a dir poco veemente. All'ex Real Madrid è sfuggita qualche parola di troppo, ed ecco dunque il doppio giallo-lampo, che gli è costata l'espulsione. E il Psg, strafavorito alla vigilia, si è quindi dovuto accontentare del pari. Da qui le parole al quarto uomo, con un componente dello staff dei parigini che ha provveduto ad allontanare il giocatore italiano. È quindi stato accompagnato negli spogliatoi, tutt'altro che calmo.

Poi ci ha pensato anche Luis Campos, Football Advisor, a bordo campo a provare a tranquillizzare il suo giocatore. Chissà che quest'ultimo ora non paghi a caro prezzo quanto fatto e soprattutto le parole pronunciate. C'è grande attesa per il verdetto del giudice sportivo.