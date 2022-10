Real, gol vittoria di Rudiger al 95esimo? Si spacca la testa: c0m'è ridotto

13 ottobre 2022 a

La zuccata di Antonio Rudiger, martedì sera, ha permesso il gol del pari del Real Madrid sullo Shakhtar Donetsk. Ma con conseguente non di poco conto! Il difensore ex Roma e Chelsea, infatti, si è beccato una forte ‘capocciata’ in testa dal portiere rivale, Anatolij Trubin, e per questo non ha potuto esultare per il pari. Il suo volto e la maglietta si sono impregnati in fretta di sangue.

Il medico della squadra si è fiondato in campo, ha fatto adagiare sul campo il difensore e gli ha prestato le prime cure. Pochi secondi dopo lo ha accompagnato fuori dal rettangolo verde. Le immagini sono sicuramente state molto forti. A fine partita è stato medicato e curato, e per chiudere la ferita ci sono voluti non meno di 20 punti.

Rudiger ci scherza su Instagram: “Noi vivi” - Una ferita all'arcata sopracciliare quasi come quelle dei pugili. L’importante è che il peggio sia passato. Il difensore del Real ha alla fine segnato nel colpo di testa e sui social ci ha scherzato su. Per i tifosi Blancos ora Rudiger è un idolo, e in molti gli hanno scritto messaggi belli e di conforto. Una pioggia di tweet e post per lui, probabilmente anche tanti messaggi ricevuti in privato.

E il giocatore si è fatto sentire, prima twittando, poi postando una foto in cui lo si vede un po' intontito e si nota la maglietta sporca di sangue e ha scritto: "Ciò che non ti uccide ti rende più forte. Sto bene, grazie a tutti per i vostri messaggi”. Infine, su Instagram, un’altra foto di lui sorridente in aereo, con una benda sull'occhio e il capo fasciato, mentre è sull'aereo che riporta la squadra a Madrid. Poche le parole che ha aggiunto: "We alive" (in italiano "Noi vivi”).