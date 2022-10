Pogba, "mi ha detto basta": cosa scappa di bocca a Rafaela Pimenta

18 ottobre 2022 a

Quell’infortunio al menisco patito lo scorso luglio, non smette di far penare Paul Pogba. Che piano piano si avvicina al recupero completo, dopo mesi di grandi difficoltà. Il francese da lunedì è di nuovo in gruppo, e ora vede possibile il ritorno in campo (iniziando dalla panchina) nel match di venerdì dello Stadium contro l’Empoli. Un infortunio, che, secondo l’agente del Polpo, l’avvocatessa brasiliana Rafaela Pimenta, si poteva curare molto prima, evitando la terapia conservativa: "La Juventus è stata molto corretta a lasciargli la libertà di scelta, perché il ginocchio è suo — ha detto la donna in un’intervista con Tuttosport — Era convinto che sarebbe rientrato prima, ha dato retta a quelli che gli suggerivano quella strada, ma è andata male. Per fortuna adesso è finita. Tornerà presto in campo per la sua Juve".

E oltre alla Juve, Pogba si impegna duramente anche per farsi trovare pronto per la sua Francia, perché è troppo importante esserci con il Mondiale in Qatar oramai alle porte. L'incubo sembra finito, la luce in fondo al tunnel s'è fatta più abbagliante: "C'è stato un momento, qualche settimana fa, nel quale mi ha detto: ‘Rafaela, basta. Io non voglio pensare più a niente, mi concentro sul mio ginocchio e sul recupero, perché voglio tornare a giocare’ — ha detto ancora Pimenta, che dopo aprile ha preso il posto dello scomparso Mino Raiola — E così ha fatto”.

Se non ci fosse contro l’Empoli venerdì, la data del ritorno potrebbe essere quella di martedì prossimo, quando a Lisbona va di scena il match di Champions tra i bianconeri e il Benfica. La squadra di Allegri sarà all’ultima, disperata, chiamata per l’accesso agli ottavi da seconda. Altrimenti, sarà battaglia con il Maccabi Haifa per il terzo posto nel girone, e per dunque la retrocessione diretta in Europa League. Per Pogba resterà da capire come reagirà alle sollecitazioni che l'articolazione dovrà sopportare, nel ritorno alla normalità programmato e scandito dalla tabella del suo recupero.