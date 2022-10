Gp Austin, vince Verstappen e insulta i suoi meccanici: raggelante team radio

24 ottobre 2022 a

a

a

Incontenibile, incontentabile Max Verstappen. L'olandese della Red Bull, fresco di secondo titolo mondiale di fila di F1 vinto, non concede nulla né agli avversari né al suo box. Vince il Gp di Austin negli Stati Uniti, beffando anche il povero Lewis Hamilton che sperava in un acuto in una stagione difficilissima, e mette in riga pure Charles Leclerc, terzo con la sua Ferrari. Per Max sono 13 le vittorie nel 2022, record di Vettel e Schumacher uguagliato: miglior omaggio al fondatore della Red Bull Dietrich Mateschitz, scomparso sabato, oggettivamente non poteva esserci.

"Lì ho capito che avrei vinto il mondiale": Verstappen umilia la Ferrari





Ma nel circus e sui social oggi si parla solo del team radio con cui Verstappen ha redarguito i suoi uomini, segno evidente del suo essere "cannibale". Motivo del cazziatone? Il pit stop di 11 secondi, troppo lungo, che ha rischiato di compromettere la vittoria.

Siamo al giro 35, Max torna ai box ma i meccanici hanno un problema con una delle pistole che avvitano i pneumatici, cambiare l'anteriore sinistra richiede così qualche secondo in più del previsto. Verstappen torna in pista ed è dietro sia a Lewis sia a Leclerc. E così, per sfogarsi, sibila alla radio tre sole parole: "Beautiful, fuc***g beautiful". Traducibile più o meno con uno "Splendido, caz***o, splendido". Come dire: complimenti, guardate cosa avete combinato.

"Lo ha fatto a Imola": Max Verstappen, dopo il titolo lo sfregio alla Ferrari

Ma Max e Red Bull, in pista, sono troppo più forti del rivali e alla fine dopo essersi "mangiato" Leclerc, l'olandese passa pure Hamilton a 5 giri dalla fine. Non è dato sapere se al termine della gara i meccanici siano stati ringraziati o mandati direttamente al diavolo.