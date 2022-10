Mike Maignan, mossa disperata per i Mondiali: trema il Milan

24 ottobre 2022 a

a

a

Un brutto periodo per Mike Maignan. Anzi, un pessimo periodo per il portiere del Milan: prima un infortunio, dunque un secondo infortunio, a stretto giro. E il secondo infortunio rischia di spingerlo fuori dai mondiali in Qatar, che inizieranno a metà novembre. E proprio magic-Mike è l'estremo difensore titolarissimo della Francia campione del mondo in carica.

Ascolta "L'importanza di chiamarsi Pippen" su Spreaker.

Già, il polpaccio - l'infortunio è avvenuto proprio in Nazionale - gli dà ancora grossi problemi. Secondo lo staff rossonero, potrà rientrare in campo soltanto nel 2023: trattandosi di una ricaduta - il primo infortunio sempre al polpaccio - i tempi di recuperi devono essere dilatati. Una grossa gatta da pelare: per lui, per la Francia mondiale e per il Milan a caccia del bis-scudetto e, al momento, della qualificazione al girone di Champions League. Maignan, lo scorso anno, ha vinto il premio di miglior portiere della Serie A al debutto nel nostro campionato.

Maignan infortunato, ritorno più lontano del previsto: Milan disperato

E così, in questo contesto, ecco che Mike si gioca l'ultima fiche, la carta della disperazione: è infatti volato in Francia per farsi visitare dai medici dei Blues, nel centro federale di Clairefontaine. Il tutto a meno di 30 giorni dal mondiale, una vera e propria lotta contro il tempo. La Francia potrebbe decidere di tenerlo monitorato fino all'ultimo, tentando di recuperarlo per il 22 novembre, giorno del debutto della Francia contro l'Australia. Secondo gli ultimi esami strumentali, il recupero è stimato in 4-6 settimane, insomma un tentativo può essere fatto. Anche se il Milan, ovviamente, ha idee sensibilmente diverse.