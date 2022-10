Milan, vietato sbagliare: chi salta se va fuori dalla Champions

25 ottobre 2022 a

Per il Milan conta tantissimo strappare il pass per gli ottavi di finale. Lo sanno tutti nel club di via Aldo Rossi, per ricavare quei 20 milioni utilissimi nello sbloccare la situazione-rinnovo di Rafael Leao. Così scrive oggi il quotidiano milanese Il Giorno. Di mezzo al rinnovo, anche la situazione del maxi risarcimento allo Sporting Lisbona, da dividere con il Lille. Maldini e Massara potrebbero aiutare nel pagamento della multa, e sono pronti a offrirgli sette milioni di euro, una cifra neanche offerta a Zlatan Ibrahimovic quando nel 2020 è ritornato a Milano. Stasera alle 21, intanto, la sfida di Zagabria contro la Dinamo, al pari del Milan a quota quattro nel girone di Champions. Ci sarà anche Brahim Diaz, super contro il Monza sabato scorso a San Siro, non Sergiño Dest, che non ha recuperato dall’affaticamento patito contro la squadra di Raffaele Palladino.

Occhio a Petkovic e Orsic

Prima, alle 18.45, si gioca Salisburgo-Chelsea, altra sfida determinante per le sorti del primo e secondo posto nel girone. Poi toccherà alla truppa di Stefano Pioli, che è carica. “Conosciamo i loro punti deboli, qualificarci sarebbe importante per il lavoro fatto negli ultimi tre anni”, le parole di Ante Rebic in conferenza stampa direttamente dalla Croazia. All’andata di San Siro, ebbe la meglio il Milan, un perentorio 3-1 che sbloccò anche Tommaso Pobega, al primo gol in rossonero dopo il ritorno dal prestito col Torino.

Serviranno rabbia e lucidità, contro una squadra che in casa non perde dallo scorso dicembre: occhio a Petkovic che fa salire la squadra, e a Orsic che è velocissimo. Lo stesso che segnò il gol del momentaneo 2-1 a Milano. Stasera una sfida importantissima, che dirà molto della situazione europea del Diavolo in vista poi del match finale: quello al Meazza contro il Salisburgo il prossimo 2 novembre alle 21.