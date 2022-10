Il Milan travolge 4-0 la Dinamo Zagabria: ottavi Champions nelle mani di Pioli

26 ottobre 2022 a

Il Milan passeggia 4-0 sul campo della Dinamo Zagabria e si giocherà il passaggio agli ottavi di Champions League in casa a San Siro contro il Red Bull Salisburgo. I rossoneri, trascinati da Leao e Tonali, salgono a 7 punti, con gli austriaci battuti 2-1 dal Chelsea e fermi a quota 6: basterà un pari agli uomini di Pioli per arrivare secondi, ma non sarà facile.



Grande prova del Diavolo: dopo 10' di sofferenza, i rossoneri vengono fuori e segnano con Gabbia, in tuffo di testa su punizione pennellata da Tonali. A inizio ripresa Leao semina la difesa croata e fa 2-0. Tonali si procura un rigore e Giroud realizza per la terza rete del Milan. Una sfortunata autorete di Ljubicic chiude la gara sul 4-0. "Abbiamo avuto un inizio difficile, perché ci hanno un po' sorpreso con le loro posizioni. Poi ci siamo sistemati e abbiamo fatto bene davanti perché abbiamo giocatori forti. Bella vittoria e bella partita. Ora un altro passo davanti ai nostri tifosi col Salisburgo", ha commentato il tecnico del Milan a Sky. "Squadra matura? Sì, ma ormai la squadra è abituata a giocare partite decisive; ne abbiamo giocate tante da non sbagliare. Siamo consapevoli delle nostre qualità e non sottovalutiamo mai nessuno. Passare il girone sì sarebbe lo step importante. Ora pensiamo al Torino, poi penseremo al Salisburgo. Il Torino ci ha dato filo da torcere l'anno scorso, poi col Salisburgo dovremmo giocare da Milan senza pensare al pareggio, perché non è la nostra mentalità".