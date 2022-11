Donnarumma, insulti con la Juve: "Sei un figlio di...", caos a Torino

03 novembre 2022 a

"Donnarumma figlio di p……!". Sembrava giocasse a San Siro contro il suo ex Milan, di fronte allo sguardo arrabbiato dei vecchi tifosi rossoneri, che non hanno tollerato il suo addio a parametro zero due estati fa. Invece mercoledì Gigio Donnarumma era a Torino, sfidando la Juventus, prima di ritrovarsi deluso a fine gara, una volta scoperto che il suo Psg è passato secondo nel girone, superato dal Benfica. Quello sopra è stato solo uno dei cori, che il portiere campano ha sentito rimbombare nelle orecchie durante il match. I tifosi della Juventus nulla gli hanno risparmiato, nonostante le voci che sono girate spesso in passato di un suo destino in bianconero dalla prossime stagioni.

“Donnarumma, sei una m**”

A certi insulti, Donnarumma è abituato, e sa che fanno parte del gioco. Quelle parole le aveva sentite anche al Parco dei Principi, quando gli erano state urlate addosso anche nella gara di andata del girone. "Merda!", gli urlano i tifosi di Madama ogni volta che prende palla e la rinvia dal fondo. I bianconeri sono finiti in Europa League, ma non sono mancati nello spingere i loro beniamini in campo, anche al ritorno in campo di Federico Chiesa nel finale. Poi altri "Donnarumma figlio di p……!” arrivati dalla curva.

La delusione al triplice fischio

Brutti atteggiamenti che si amplificano dopo il pareggio bianconero di Leonardo Bonucci. Il difensore aveva momentaneamente risposto al super gol in avvio di Kylian Mbappé. La reazione dei bianconeri è stata lodevole, prima che nella ripresa arrivasse il gol del definitivo 2-1 di Nuno Mendes. Donnarumma non ha fatto passare poi altro, giusto un gol di Manuel Locatelli, annullato per fuorigioco. Quindi tanta delusione, una volta scoperto che il suo Psg agli ottavi di Champions andrà da seconda.