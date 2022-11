Napoli, no Kvara? Ci pensa Osimhen: Atalanta ribaltata, la fuga continua

05 novembre 2022 a

No Kvara? No problem, ci pensa Victor Osimhen. Il capocannoniere della Serie A ha letteralmente trascinato il Napoli nello scontro diretto a Bergamo. Vincendo con lo scontro diretto con la seconda in classifica gli azzurri sono volati momentaneamente a +8: una fuga clamorosa, inevitabile alla luce dell’imbattibilità lunga 13 partite (11 vittorie e 2 pareggi).

Stasera il Milan avrà la possibilità di scavalcare l’Atalanta e di tornare a -6, ma prima dovrà battere lo Spezia, che suscita brutti ricordi legati alla passata stagione. Per quanto riguarda il Napoli, altra prestazione di spessore assoluto: stavolta la squadra di Spalletti ha saputo soffrire e recuperare una situazione sfavorevole, dato che dopo nemmeno 20 minuti si era ritrovata sotto 1-0 per un rigore causato proprio da Osimhen. Galeotto un braccio largo in area sulla battuta di un calcio d’angolo: sul dischetto si è presentato Lookman, che è stato magistrale nell’esecuzione del tiro dal dischetto.

Il Napoli ha però impiegato poco più di 10 minuti per ribaltare l’incontro: Osimhen ha prima segnato un gran gol di testa e poi è andato via a Demiral e ha servito un assist al bacio per il facile raddoppio di Elmas. Nel secondo tempo l’Atalanta ha provato il tutto per tutto, ma il Napoli ha retto l’urto e ha portato a casa tre punti pesantissimi.