Gigio Donnarumma sconvolto: "Lo ho saputo dopo la partita..."

08 novembre 2022 a

Alla fine, il Psg ha pagato il secondo posto nel girone, arrivato al termine dell’ultima giornata dei gironi di Champions, ai danni del Benfica. La differenza reti e gli scontri diretti alla pari tra le due squadre (16-7 e un doppio 1-1) è stava risolta in favore dei portoghesi per il maggior numero di gol segnati in trasferta. Decisiva la vittoria in Israele per 6-1 dei lusitani: "Non pensavamo di arrivare secondi, la Champions League è una competizione irrazionale”, spiega così con delusione Christophe Galtier. Il tecnico del Psg lo aveva fatto a caldo, dopo la vittoria di Torino contro la Juventus per 2-1. E ancora: “Non so se è mai successo che il primato fosse deciso così. Il prossimo avversario agli ottavi è forse quello più forte di tutti: il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann.

Le parole dei mesti Donnarumma e Mbappé

Ai ragazzi non posso rimproverare nulla”, aveva detto deluso Galtier dopo la vittoria di Torino, non sufficiente ai parigini. Deluso e incredulo era stato anche Gianluigi Donnarumma, informato proprio dal suo allenatore al termine della sfida contro i bianconeri: "Non abbiamo avuto informazioni in campo, l’ho saputo dopo la partita – le parole del portiere —. Purtroppo è andata così ma l’importante era vincere. Poi chiunque affronteremo, sarà una grande partita". Le parole di Mbappé, invece, avevano fotografato la situazione di incoscienza che avevano vissuto i francesi, come fossero stati rinchiusi in una bolla. era stato lui a segnare il gol del vantaggio contro la Juve, con uno strappo dei suoi, tutto classe e velocità. "Durante la partita non lo sapevamo, ma alla fine hanno cercato di avvertirci su cosa stava accadendo – aveva ammesso l'attaccante a RMC Sport — Ormai la gara era finita… non importa, ci siamo qualificati. Vincere non è bastato, adesso guarderemo il sorteggio e giocheremo senza timore contro chiunque”.

