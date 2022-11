Lando Norris, "malore improvviso": paura in Formula 1, fuori dai giochi?

11 novembre 2022 a

Il malore che non t’aspetti: quello che ha interessato Lando Norris poco prima del weekend di San Paolo. Il britannico è stato colto da un’intossicazione alimentare. Dolori che hanno costretto il pilota della McLaren nel rimanere in hotel, per così disertare il canonico appuntamento del giovedì con la stampa, pre-GP. "Lando non si sente bene a causa di una sospetta intossicazione alimentare, quindi oggi riposerà in hotel. Lo aspettiamo domani in pista. Guarisci presto, Lando!”, si legge infatti nella breve nota diramata dal team di Woking. Nel caso non ce la facesse, è già stato allertato il futuro pilota dell’AlphaTauri, Nyck de Vries, unico pilota di riserva che il team ha in Brasile.

De Vries, se esordisce con la McLaren compie un record

Se dovesse accadere che De Vries scenderà in pista in Brasile, allora scriverebbe un curioso record nella storia della Formula 1: la McLaren sarebbe il quarto team con cui l’olandese ha guidato in almeno una sessione ufficiale del Mondiale 2022. Il campione della Formula E 2020 in questa stagione ha già preso parte a una sessione di prove libere con la Mercedes e una con l'Aston Martin, mentre con la Williams a Monza ha anche disputato le sue prime qualifiche e la sua prima gara in F1 riuscendo anche a conquistare i suoi primi punti iridati chiudendo al 9° posto.

Gli orari di qualifiche, Sprint Race e gara

È comunque chiaro che la McLaren spera nel ritorno del pilota, il tutto prima delle prove libere sul circuito José Carlos Pace di Interlagos, dove ci sarà il format della Sprint Race. Quindi le qualifiche sono di venerdì alle 20, prima delle mini gara di sabato alle 20.30 e della gara vera e propria domenica alle 19.